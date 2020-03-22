В США зафиксировали беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие на фоне коронавируса

Нью-Йорк, 22 марта. Продажи огнестрельного оружия и боеприпасов на территории США резко возросли на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов и частных компаний.

В феврале объемы выручки в крупном интернет-магазине Ammo.com увеличились на 309% в сравнении с тем же месяцем годом ранее, общий объем транзакций вырос на 222%. В магазине такое увеличение показателей назвали беспрецедентным.

В полиции штата Вирджиния подсчитали, что за минувший январь проверку биографии, которая является обязательной при покупке огнестрельного оружия, в субъекте прошли 64 тысячи человек, в то время как в том же месяце 2019 года — немногим более 39 тысяч.

Рост проверок биографии в связи со сделками по продаже оружия заметили и в штате Колорадо. По оценкам правоохранителей, только за прошедшую неделю там было проведено 14 тысяч проверок. За тот же период прошлого года их было всего 7 тысяч.

По данным АВС, спрос на оружие зафиксировала также полиция Пенсильвании и хозяин одного из местных оружейных магазинов. По мнению мужчины, он связан, в частности, с опасениями граждан относительно того, что в стране может вырасти преступность в свете распространения коронавируса.

На телеканале также сообщили, что длинные очереди у дверей оружейных магазинов были замечены в штатах Нью-Йорк и Техас.

США стали третьей страной в мире по количеству зараженных коронавирусом нового типа. По числу носителей инфекции SARS-CoV-2 государство уступает только Китаю и Италии.

22 марта университет Джона Хопкинса сообщил, что подтвержденных случаев коронавируса в стране свыше 26,5 тысячи, не менее 336 заболевших умерли.