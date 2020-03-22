Новый министр экономики Украины скрыл от налоговиков квартиру в Москве

Киев, 22 марта. Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в имущественной декларации квартиру в Москве, имение под Киевом и два внедорожника. Об этом заявили журналисты программы «Схемы».

Оказалось, что в документах Петрашко, занявший пост 17 марта, скрыл от налоговиков квартиру площадью 109 квадратных метров и стоимостью более 18 миллионов рублей в Москве. Доля в ней принадлежит супруге Петрашко — гражданке России.

Кроме того, министр не заявил в декларации дом в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» в селе Романков, а также Suzuki Vitara S и Land Rover Range Rover Sport 2016 и 2017 года выпуска соответственно.

Как объяснил сам Петрашко, он «не успел» задекларировать имущество.

«Я подал без наполнения, потому что вы понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно», — сказал министр.

Петрашко пообещал вскоре подать исправленные документы. На уточнение журналистов, будет ли в декларации отражена квартира в Москве, глава ведомства поблагодарил «за напоминание» и отметил, что «мог бы забыть о ней».

Напомним, Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, бизнес-школу при университете Вандербильта в США, а затем работал в американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. В апреле 2013 года занял пост заместителя гендиректора украинского аграрного холдинга UkrLandFarming.

Ранее Петрашко выступил с инициативой ввести с 1 апреля дополнительную спецпошлину в 65% на импорт электроэнергии и угля из России. Она не будет распространяться на коксовый и антрацитовый уголь. В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Андрей Иванов констатировал, что Украина приняла решение «убить» свою металлургическую отрасль.