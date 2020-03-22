Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

«Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Компания OneWeb посвятила запуск советскому космонавту Алексею Леонову. А в планах у них развернуть на орбите около 600 спутников, запуск которых будет осуществляться с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. К 2021 году OneWeb рассчитывает обеспечить 24-часовое покрытие Земли доступом в интернет. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также подтвердил завершение миссии на странице в Twitter

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин уведомил итальянского премьера Джузеппе Конте. Планируется, что Россия поставит Италии средства защиты, мобильные комплексы на базе «Камаза» для дезинфекции транспорта и территории. Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил. Среди стран, в которых выявлен коронавирус, Италия занимает вторую строчку на третьем месте США, на первом Китай.

Словакия хочет взвешенных отношений с РФ Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией. Министр сообщил, что намерен опровергнуть представления о себе как о «проамериканском» чиновнике. Но при этом не ставить под сомнение приверженность нового правительства союзническим обязательствам в рамках НАТО. Надь добавил, в Братиславе «не делают вид», что Россия по отношению к Словакии «не предпринимает шагов, выходящих за границы дружественных отношений». Добавим, новый глава Минобороны Словакии входит в состав руководства партии «Обычные люди и независимые личности», которая выиграла парламентские выборы.