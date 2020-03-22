Кожевникова развеяла слухи о расставании с мужем новым фото

Москва, 22 марта. Актриса Мария Кожевникова редко радует фанатов кадрами семейной жизни, однако звезда «Универа» опубликовала в Instagram фотографию с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым.

Кожевникова рассказала, что «откопала» в недрах телефона редкий кадр с мужем. Актриса развеяла слухи о расставании с супругом, объяснив, что ее возлюбленный попросту не любит фотографироваться.

«Пока дети спят и в доме тишина, решила почистить телефон и вот нашла редкий кадр! Муж фотографируется, да еще и улыбается», — написала актриса.

Кадр сделан на вечеринке, на фото Кожевникова позирует в пышном сером платье, а ее супруг в смокинге. Подписчики обратили внимание, что дети похожи на отца.

«А дети, оказывается, на папу похожи», ― написал один из подписчиков.

При этом фанаты актрисы поддержали ее желание не освещать свою личную жизнь. Некоторые призналась, что их мужья тоже не любят фотографироваться.

«А я даже уважаю мужчин, которые не делают селфи каждые 15 минут. Отличная вы пара!» ― отметил подписчик.

«Вот и правильно! И не надо много фоток выкладывать с мужем! Красивая пара», ― поддержал пользователь.

Ранее Кожевникова, столкнувшаяся с нападками в социальных сетях, ответила хейтерам своей обнаженной фотографией. Этот снимок был размещен на обложке журнала Playboy. Актрису раскритиковали в Сети из-за публикации, которую она разместила в Instagram в День защитника Отечества. Комментаторы вспомнили, что несколько лет назад Кожевникова снималась для мужских журналов, и заявили, что считают подобное поведение неподобающим.