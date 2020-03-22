Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 22 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 139 (+45) | смертей: 15 (+4) | выздоровлений: 39]

Министерство стартапов запустило приложение, которое должно ограничить распространение коронавируса.

Египет [заражений: 294 (+9) | смертей: 10 (+2) | выздоровлений: 27]

Власти приняли решения закрыть все мечети, а также приостановить пятничные молитвы.

Министерство туризма и древностей Египта постановило закрыть все музеи и исторические памятники.

Ливия [заражений: 0]

ВОЗ заявила, что в Ливии своевременно ведётся диагностирование наличия коронавируса.

Начиная с 18.00 до 06.00 ПНС ввело на подконтрольных территориях комендантский час.

ЛНА заявила, что приветствует введение гуманитарной паузы на период вспышки коронавируса.

Марокко [заражений: 96 (+10) | смертей: 3 | выздоровлений: 1]

Royal Air Maroc приостановила все внутренние рейсы.

Власти Канады эвакуировали своих граждан из Марокко.

Судан [заражений: 2 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Тунис [заражений: 60 (+4) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Власти Туниса направили 2,5 млрд динаров (850 млн долларов) для борьбы с экономическими и социальными последствиями коронавируса.

С 22 марта до 4 апреля вводится национальный карантин.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 310 (+12) | смертей: 1 | выздоровлений: 100]

В стране зафиксировано заболевание самого молодого пациента: сперва заболела 8-летняя девочка, которая заразила свою 4-летнюю сестру.

Израиль [заражений: 883 (+178) | смертей: 1 | выздоровлений: 36 (+12)]

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обещает проводить 10 000 анализов на коронавирус в день. Сотрудники лабораторий утверждают, что это нереально.

Консул Израиля в Нью-Йорке помещен в карантин.

В Израиле закрываются все рынки и рыночные магазины.

Иордания [заражений: 99 (+14) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

В Минздраве и Мининформации страны объявили, что большое число заражений связано с несоблюдением карантина. Несмотря на это, прорабатываются меры по снабжению всех граждан хлебом и продуктами.

В Минздраве сообщили, что одобрили использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Ирак [заражений: 213 (+5) | смертей: 17 | выздоровлений: 50]

Правоохранительные структуры Ирака расквартированы на улицах для недопущения нарушения карантина. Большинство случаев заражения диагностированы после участия в массовых акциях, посвященных памяти имама Казима.

В медицинских учреждениях Ирака используют флутан для борьбы с коронавирусом.

Йемен [заражений: 0]

В духовенстве Йемена постановили отменить пятничные молитвы и собрания в мечетях, а также чтения Корана в школах.

Катар [заражений: 481 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 17 (+7)]

Верховный комитет по управлению кризисами объявил о предварительных мерах по запрету собраний.

Qatar Airways объявили об организации бесплатных рейсов для доставки международной помощи в Иран.

Кувейт [заражений: 176 (+17) | смертей: 0 | выздоровлений: 30 (+8)]

В правительстве постановили продлить «каникулы» для государственных структур на две недели.

Власти заявили, что население не соблюдает частичный карантин. Введен комендантский час с 17.00 до 04.00 с 22 марта.

За нарушение карантина власти Кувейта объявили о введении штрафа в 32 тысячи долларов и аресте на три года.

Ливан [заражений: 230 (+53) | смертей: 4 | выздоровлений: 3]

Генсек «Хизбаллы» Хасан Насралла назвал Трампа «бесчестным, бесчеловечным расистом» после того, как президент США назвал коронавирус «китайским вирусом».

Премьер-министр Хасан Диаб потребовал от армии и правоохранительных структур обеспечить соблюдение карантина. Армия расквартирована на улицах Бейрута.

Объединенные Арабские Эмираты [заражений: 153 (+13) | смертей: 2 | выздоровлений: 38 (+7)]

Закрыты набережные, парки, бассейны, кинотеатры, спортзалы на две недели.

В рамках борьбы с коронавирусом ОАЭ запретила продажу книг и печатных изданий.

В Дубае запущена 11-дневная кампания по дезинфекции и обеззараживанию улиц и дорог.

Дубайские банки разработали «компенсационный пакет» для снижения финансового давления и последствия коронавируса.

Оман [заражений: 52 (+4) | смертей: 0 | выздоровлений: 13]

Власти сняли блокировку на приложения Zoom и Skype на фоне карантина.

Из-за вынужденной остановки работы Oman Air увольняет сотрудников.

Палестина [заражений: 54 (+6) | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

Минздрав Сектора Газа заявил о выявлении первых двух случаев заражения коронавирусом — оба человека вернулись из Пакистана и помещены в карантин на погранпереходе «Рафах».

Саудовская Аравия [заражений: 392 (+48) | смертей: 0 | выздоровлений: 16 (+8)]

Власти заявили, что 33% заражений вызваны собраниями.

Сирия [заражений: 0]

The New York Times пишет, что на северо-западе Сирии коронавирус «уже может распространяться в переполненных лагерях беженцев». Речь, в частности, идет о лагере под Маарет Мысрином к северо-востоку от города Идлиб.

В Турции зафиксировано заболевание нескольких сирийских беженцев коронавирусом.

По распоряжению официального Дамаска закрыты рынки и госучреждения — исключение касается лишь аптек и продуктовых лавок.

Управление здравоохранения в северо-восточной Сирии зарегистрировало патент и сертифицировало собственную разработку систем тестирования на коронавирус, которые выявляют наличие вируса в течение 30 секунд.

Турция [заражений: 947 (+277) | смертей: 21 (+12) | выздоровлений: 0]

Министерство внутренних дел Турции ввело комендантский час для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для тех, у кого хронические заболевания. Власти ограничили гражданам этой группы прогулки по своим дворам, паркам, садам и другим общественным местам.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что коронавирус, скорее всего, достигнет своего пика в Турции через две-три недели.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 24 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Министр религии Афганистана призвал «Талибан»1 работать сообща для борьбы с коронавирусом.

Из-за отмены празднования Новруза в соцсетях сказали, что страна «наказана Аллахом».

Посол Афганистана в Иране заявил, что Тегеран скрывает смерти афганских граждан от коронавируса.

Афганистан и Мальдивы пожертвовали суммарно 1,2 млн долларов в фонд Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии для борьбы с коронавирусом.

Иран [заражений: 20610 (+966) | смертей: 1556 (+123) | выздоровлений: 7635 (+890)]

С воскресенья в стране закрываются все магазины, кроме аптек и торговых лавок.

Пакистан [заражений: 730 (+229) | смертей: 3 | выздоровлений: 13]

Из тюрьмы Адиала отпустили заключенных.

В штате Пенджаб наполовину срезали зарплаты учителей для борьбы с коронавирусом.

1 Организация запрещена на территории РФ.