Роспотребнадзор объяснил, почему принимать душ следует не больше пяти минут

Москва, 22 марта. Специалисты Роспотребнадзора призывают принимать душ не более пяти минут, чтобы экономить воду.

По случаю Всемирного дня водных ресурсов, который ежегодно отмечается 22 марта, в ведомстве опубликовали памятку, содержащую интересные факты о воде.

Отмечается, что каждый третий человек на планете уже сегодня не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а к 2050 году до 5,7 миллиардов людей будут проживать в районах, которые в течение хотя бы одного месяца в году будут испытывать дефицит воды.

В публикации приводятся и другие неутешительные данные. По словам специалистов, каждый человек может внести свой вклад в сохранение водных ресурсов, начав бережно к ним относиться. Одним из способов экономии воды является быстрый душ.

«Проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс», — объясняется в материале.

В то же время специалисты советуют не экономить на воде для собственного организма, который на 55-65% состоит из этой жидкости.

Они настоятельно рекомендуют пить воду в достаточных объемах в течение дня и заменять ею другие напитки, в том числе кофе и чай. Кроме того, эксперты не запрещают улучшать вкус воды с помощью различных добавок, например, кусочков фруктов или овощей.

Ранее врачи рассказали о том, какую пользу для организма несет ежедневная привычка выпивать натощак стакан воды с лимоном. В частности, она укрепляет иммунную систему, защищает здоровье печени, а также помогает терять лишние килограммы.