Российские гимнасты исполнили трюк с туалетной бумагой под хит Little Big

Москва, 22 марта. Российские гимнасты Дарья Спиридонова и Никита Нагорный исполнили эффектный трюк с туалетной бумагой под хит UNO группы Little Big и записали его на видео. Получившимся роликом они поделились в Instagram.

На кадрах видео Нагорный разбегается и хватает рулон туалетной бумаги, зафиксированный на ноге Спиридоновой. Гимнастка при этом стоит в специальной позе.

Сопровождает ролик песня UNO, с которой Little Big собиралась представлять Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. После фанаты рейв-группы стали распространять в Сети видео с челленджами в поддержку музыкантов.

«Пока туалетная бумага в тренде, можно и похихикать немного», — написала Спиридонова.

Как отметили гимнасты, свой ролик они адресовали не только Little Big, но и всем, кто из-за распространения инфекции вынужден находиться на карантине. Подписчики спортсменов пришли в восторг от видео.

«Очень круто!» — считает alenaospisheva.

«Огонь, просто такое можно смотреть и смотреть в разных интерпретациях… Ждем еще», — добавила uka_zybina.

Напомним, на этой неделе организаторы Евровидения объявили о том, что конкурс в этом году в Роттердаме не состоится. Они изучили множество альтернативных вариантов, однако «неопределенность, вызванная распространением COVID-19» в Европе, и ограничения, введенные властями Нидерландов, сделали невозможным проведение соревнования.

Little Big назвала отмену конкурса единственно правильным решением на фоне пандемии коронавируса. Музыканты в своем обращении к фанатам поблагодарили как соотечественников, так и зарубежных слушателей на невероятную поддержку.

Ранее пермский балалаечник Андрей Киряков записал «противовирусный» клип по мотивам песни группы Little Big UNO, переделав текст оригинала.