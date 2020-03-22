ЛНР итоги 15–21 марта: производство защитных масок, ветераны ВОВ получат денежные выплаты

Луганск, 22 марта. МЧС ЛНР в марте ликвидировало более 500 природных пожаров. В поселке Голубовское сбит БПЛА украинской армии. В городах возникли проблемы с водоснабжением. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ ударили по жилому сектору ЛНР

Украинские силовики девять раз на минувшей неделе обстреляли территорию Луганской Народной Республики, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. ВСУ вели огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия в направлении пяти населенных пунктов. В результате обстрела были повреждены пять домов в поселках Донецкий и Голубовское.

«Противник, совершая обстрелы, проводил корректировку огня при помощи беспилотных летательных аппаратов. Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и расчетов РЭБ «Тритон-М1» Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское был обнаружен и сбит БЛА противника типа «Фантом-2», — рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

В республике изготовят защитные маски от коронавируса

Производство по изготовлению защитных многоразовых масок запустили в Луганской Народной Республике для профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ. В среднем на предприятии в день будут выпускать 2 тысячи изделий. Их будут поставлять в больницы, а также продавать в аптеках республики.

«Главой республики Леонидом Пасечником был подписан указ о повышенной готовности. В связи с этим мы находимся на Алчевском швейном объединении, где налажен процесс по производству защитных масок. Хочу обратить внимание, что это не медицинская маска, это защитная маска многоразового использования, но свойства и функции такие же, как у медицинской», — отметил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Проблемы с водоснабжением в городах

Три города в ЛНР — Перевальск, Артемовск, Зоринск — на этой неделе полностью остались без воды из-за порывов на водоводах. На 70-80% сокращена подача воды в подконтрольные республике Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Брянку, Стаханов, Кировск. Причины аварий устраняются.

В ЛНР бушуют лесные пожары

Спасатели МЧС Луганской Народной Республики ликвидировали более 500 природных пожаров в марте. Только на текущей неделе один житель пострадал во время самостоятельного тушения возгорания сухой травы и один погиб. Совокупность сильных ветров и малого количества осадков привела к тому, что увеличивается вероятность возникновения природных пожаров, рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства ЛНР Степан Чухрай. Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ввело в связи со сложившейся ситуацией особый противопожарный режим.

Ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 тысяч рублей

Правительство ЛНР приняло постановление о выплате разовой денежной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата полагается проживающим на территории республики участникам боевых действий и инвалидам ВОВ, а также ряду других категорий граждан. Максимальная сумма выплаты ветеранам — 75 тысяч рублей.