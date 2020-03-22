Диана Гурцкая впервые показала лицо без черных очков

Москва, 22 марта. Певица Диана Гурцкая впервые сфотографировалась без черных очков. Снимок в восточном стиле опубликовал в Instagram ее брат Роберт.

«Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как фото?» — поинтересовался он в описании.

На снимке глаза певицы опущены вниз, а большую часть лица скрывают монисты. Несмотря на крупный план, можно видеть, что Диана одета в грузинский национальный костюм.

В комментариях поклонники оценили этот смелый шаг артистки.

«Просто божественна!!!», «настоящая царица, просто божественная, «красавица!!!», «невероятно красиво, хрупко!», «Диана красавица!», «шикарная», «шамаханская царица», — написали пользователи в многочисленных комментариях.

Однако не обошлось и без хейтеров. Так, кому-то из юзеров показалось, что фото слишком сильно обработано в «Фотошопе». Правда, на этот раз никто из недоброжелателей не выдвинул необоснованных обвинений в том, что слепота Гурцкой якобы ненастоящая. Возможно, именно из-за таких агрессивных выпадов Диана решилась на снимок без черных очков.

Отметим, что Гурцкая не только певица, она также является членом Общественной палаты РФ и возглавляет комиссию ОП по поддержке семьи, материнства и детства. Помимо этого, у артистки есть свой фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», осенью 2010 году она организовала международный благотворительный фестиваль «Белая трость», который с тех проводится ежегодно.