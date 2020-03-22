Пермский балалаечник исполнил «противовирусную» песню по мотивам Little Big

Пермь, 22 марта. Пермский балалаечник Андрей Киряков записал клип по мотивам песни группы Little Big «Uno», переделав текст оригинала.

Музыкант назвал композицию «противовирусной» ― песня способна отогнать коронавирус. В клипе Киряков призвал не паниковать и заниматься спортом, чтобы избежать заражения. Вокалисткой выступила певица Полина Калинина, ей аккомпанировали три балалайки.

«Внимание! Противовирусный контент! В связи с распространением коронавируса COVID-19 мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео», ― написали авторы видео.

Авторы отмечают, что клип носит юмористический характер и не способен в действительности защитить от инфекции. Артисты напомнили важность соблюдения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для защиты от коронавируса, пишет телеканал «360».

Группа Little Big должна была представить Россию на песенном конкурсе Евровидение-2020 с песней «Uno». Однако ранее официально было объявлено об отмене музыкального конкурса Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в нидерландском Роттердаме, из-за коронавируса.

Little Big выступила с заявлением по поводу отмены конкурса, отметив, что считают, «что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации». Клип на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на Евровидении-2020, был опубликован 13 марта. К этому моменту ролик собрал более 35,2 млн просмотров, далеко обогнав клипы других стран