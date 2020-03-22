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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 21 марта

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Эксперты:

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 21 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

ВС Турции разворачивают наблюдательный пункт в деревне Шалах к юго-западу от Алеппо.

В Идлиб вошёл очередная колонна ВС Турции.

На участок трассы М4 нанесли российский флаг — на видео отлично видно, как по триколору проезжает турецкий патруль.

Нарушения режима прекращения огня

СМИ — с подачи ура-патриотичного Al-Masdar'a — пишут, что «российские военные поставили ультиматум сирийским боевикам», потребовав от них до конца марта вывести силы за трассу М4 — в противном случае, сирийская армия возобновит наступление.

Проблема со всеми этими заявлениями в том, что и Al-Masdar, и другие «источники», как правило, распространяют информацию, спущенную сверху по линии военно-политического управления САА и других структур, занимающихся вопросами военной пропаганды и информационной войны. Кроме того, планомерное наращивание группировки войск на идлибском фронте — о чем свидетельствуют фотографии и видео в социальных сетях — подливают масло в огонь.

Минобороны России сообщило, что за сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций ХТШ и «Исламской партии Туркестана».

На сирийском телевидении заявляют, что Сирийская Арабская Армия готова ответить на любое нарушение режима прекращения огня.

В схроне боевиков ХТШ в пещере в г.Кяфр Набель на освобождённых Сирийской Арабской Армией территориях обнаружены американские боеприпасы и контейнеры для них. Военкор Евгений Поддубный утверждает, что боеприпасы довольно новые.

Терроризм

В городе Идлиб совершена попытка покушения на высокопоставленного полевого командира «Хурас ад-Дин» Абу аль-Бара ат-Туниси — в машину был подложен СВУ. Сам боевик не пострадал.

Заевфратье

В городе Шухейль произошло боестолкновение между патрулем SDF и местными жителями — один мирный житель погиб. К месту подтянулись два вертолёта AH-64 Apache коалиции США и несколько отрядов с курдскими подразделениями, были задержаны десять мирных жителей.

Оппозиционные источники утверждают, что в Аль-Маядин прибыла комиссия по расследованию бегства четырех местных ополченцев на территории, находящиеся под контролем «Демократических сил Сирии».

На занятых в ходе операции «Щит Евфрата» территориях установили сроки ротации контингента «Сирийской национальной армии» — она начнется с 22 марта.

Северная Сирия

Ряд оппозиционных источников утверждает, что Сирийская арабская армия вывела 12 единиц тяжелой техники, в том числе танки, БМП и БТР, с фронта в Манбидже в западный Алеппо. Курдские источники информацию опровергают.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 21 марта

В городе Эль-Баб скончался полицейский Радаван Сусам управления полиции, подконтрольной протурецкой администрации, — он был ранен два дня назад во время задержания бандитов.

Центральная Сирия

Источники боевиков сообщили о переброске около сотни «хейдаритов» (проиранских ополченцев из Ирака) в деревню Ас-Савайия под Абу-Кемалем — их доставили на гражданских автобусах из Дамаска.

В деревне Ганем аль-Улья к юго-востоку от Дейр-эз-Зора произошла стычка между «ячейкой» террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и правительственными войсками.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 21 марта

Гуманитарная обстановка

Восстановление

Премьер-министр САР Имад Хамис принял посла Китая в Дамаске — стороны обсудили запуск сирийско-китайского объединенного комитета и совета предпринимателей в рамках укрепления двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Коронавирус

The New York Times пишет, что на северо-западе Сирии коронавирус «уже может распространяться в переполненных лагерях беженцев». Речь, в частности, идет о лагере под Маарет Мысрином к северо-востоку от города Идлиб.

В Турции зафиксировано заболевание нескольких сирийских беженцев коронавирусом.

Управление здравоохранения в северо-восточной Сирии зарегистрировало патент и сертифицировало собственную разработку систем тестирования на коронавирус, которые выявляют наличие вируса в течение 30 секунд.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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