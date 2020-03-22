Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 21 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

ВС Турции разворачивают наблюдательный пункт в деревне Шалах к юго-западу от Алеппо.

В Идлиб вошёл очередная колонна ВС Турции.

На участок трассы М4 нанесли российский флаг — на видео отлично видно, как по триколору проезжает турецкий патруль.

Нарушения режима прекращения огня

СМИ — с подачи ура-патриотичного Al-Masdar'a — пишут, что «российские военные поставили ультиматум сирийским боевикам», потребовав от них до конца марта вывести силы за трассу М4 — в противном случае, сирийская армия возобновит наступление.

Проблема со всеми этими заявлениями в том, что и Al-Masdar, и другие «источники», как правило, распространяют информацию, спущенную сверху по линии военно-политического управления САА и других структур, занимающихся вопросами военной пропаганды и информационной войны. Кроме того, планомерное наращивание группировки войск на идлибском фронте — о чем свидетельствуют фотографии и видео в социальных сетях — подливают масло в огонь.

Минобороны России сообщило, что за сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций ХТШ и «Исламской партии Туркестана».

На сирийском телевидении заявляют, что Сирийская Арабская Армия готова ответить на любое нарушение режима прекращения огня.

هدوء حذر على خطوط التماس..والجيش جاهز للرد على أي خرق بريف ادلب الجنوبي 21.03.2020 pic.twitter.com/UxAUlrpYsg — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 21, 2020

В схроне боевиков ХТШ в пещере в г.Кяфр Набель на освобождённых Сирийской Арабской Армией территориях обнаружены американские боеприпасы и контейнеры для них. Военкор Евгений Поддубный утверждает, что боеприпасы довольно новые.

Терроризм

В городе Идлиб совершена попытка покушения на высокопоставленного полевого командира «Хурас ад-Дин» Абу аль-Бара ат-Туниси — в машину был подложен СВУ. Сам боевик не пострадал.

نجاة الارهابي القيادي في حراس الدين أبو البراء التونسي من محاولة اغتيال

وسط مدينة #ادلب عن طريق عبوة ناسفة في سيارته pic.twitter.com/AmSzVy2Y2b — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 21, 2020

Заевфратье

В городе Шухейль произошло боестолкновение между патрулем SDF и местными жителями — один мирный житель погиб. К месту подтянулись два вертолёта AH-64 Apache коалиции США и несколько отрядов с курдскими подразделениями, были задержаны десять мирных жителей.

Оппозиционные источники утверждают, что в Аль-Маядин прибыла комиссия по расследованию бегства четырех местных ополченцев на территории, находящиеся под контролем «Демократических сил Сирии».

На занятых в ходе операции «Щит Евфрата» территориях установили сроки ротации контингента «Сирийской национальной армии» — она начнется с 22 марта.

Северная Сирия

Ряд оппозиционных источников утверждает, что Сирийская арабская армия вывела 12 единиц тяжелой техники, в том числе танки, БМП и БТР, с фронта в Манбидже в западный Алеппо. Курдские источники информацию опровергают.

В городе Эль-Баб скончался полицейский Радаван Сусам управления полиции, подконтрольной протурецкой администрации, — он был ранен два дня назад во время задержания бандитов.

Центральная Сирия

Источники боевиков сообщили о переброске около сотни «хейдаритов» (проиранских ополченцев из Ирака) в деревню Ас-Савайия под Абу-Кемалем — их доставили на гражданских автобусах из Дамаска.

В деревне Ганем аль-Улья к юго-востоку от Дейр-эз-Зора произошла стычка между «ячейкой» террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и правительственными войсками.

Гуманитарная обстановка

Восстановление

Премьер-министр САР Имад Хамис принял посла Китая в Дамаске — стороны обсудили запуск сирийско-китайского объединенного комитета и совета предпринимателей в рамках укрепления двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Коронавирус

The New York Times пишет, что на северо-западе Сирии коронавирус «уже может распространяться в переполненных лагерях беженцев». Речь, в частности, идет о лагере под Маарет Мысрином к северо-востоку от города Идлиб.

В Турции зафиксировано заболевание нескольких сирийских беженцев коронавирусом.

#تركيا فيديو اول سوري يصاب بكورونا وحالياً هو بالحجر الصحي pic.twitter.com/nKqXJBR3aw — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 21, 2020

Управление здравоохранения в северо-восточной Сирии зарегистрировало патент и сертифицировало собственную разработку систем тестирования на коронавирус, которые выявляют наличие вируса в течение 30 секунд.

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1 Организация запрещена на территории РФ.