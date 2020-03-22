Лобода рассказала, с кем ее сравнивает старшая дочь

Москва, 22 марта. Популярная певица Светлана Лобода рассказала, какой ее видит старшая дочь, когда она находится в своем роковом сценическом образе.

Звезда поделилась, что девятилетняя Евангелина сравнивает ее с героиней сказки Ганса Христиана Андерсена — снежной королевой.

«Моя дочь всегда говорит мне: «Мама, ты такая другая, когда «в образе», прям как снежная королева», — написала певица в своем Instagram.

Поклонники оценили такое сравнение и отметили, что дочь права. По их мнению, юная Ева нашла очень точное сравнение для звездной мамы, поскольку в сценическом амплуа Лобода действительно производит впечатление холодной и эгоистичной женщины.

«Дети чувствуют», — написала vika.kovalenko.56. «Света, так и есть, но мы тебя за это и любим», — признался alexkontier. «Ева маму знает…» — подчеркнула angelikarevva. «Правильно Евочка говорит, вы королева! Самая любимая и красивая королева», — заявила __.lerchonok.__13. «Обожаю, когда такая!» — прокомментировала julia_yulaa. «А снежная королева холодная, злая, высокомерная», — напомнила lanochka_swet.

Образы Лободы в жизни и на сцене разные. Дерзкая и уверенная в себе певица вне публики отличается особой мягкостью и хрупкостью. Знаменитость признавалась, что ей нравится чувствовать себя слабой под защитой сильного и волевого мужчины, которым в настоящее время в ее жизни выступает известный фронтмен немецкой метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн.

По словам певицы, в материнстве она обрела «мягкую сексуальность». Звезда убеждена, что с рождением детей невозможно не становиться мягче.

Сегодня Лобода является матерью двоих дочерей: Евангелины и Тильды. Младшую наследницу певица не показывала год с момента ее появления, сообщает телеканал «360». Поклонники уверены, что необычное имя для девочки исполнительница выбрала в честь Линдеманна, который, по одной из версий, является отцом ребенка. Эту информацию артистка не подтвердила, но и не опровергла.