Рекордные 188 заражений коронавирусом за день зафиксировали в Таиланде

Бангкок, 22 марта. Власти Таиланда зафиксировали рекордные 188 случаев заражения коронавирусом нового типа за один день. Об этом рассказал пресс-секретарь местного Минздрава Тхависин Висануйотхин.

По его словам, число зараженных в стране с момента начала эпидемии достигло 599 человек.

«Новые заражения, в основном, связаны с уже известными нам кластерами заражений – группой посетителей стадиона тайского бокса «Лумпхини Раминтра» и двух пабов на улице Тхонглор в Бангкоке, и лицами, вступавшими с ними в контакт», — уточнил Висануйотхин.

Пресс-секретарь добавил, что большую часть новых пациентов составляет молодежь, которая пренебрегает рекомендациями Минздрава и посещает места скопления людей в небольших закрытых пространствах, например, барах.

Висануйотхин призвал население Таиланда по возможности оставаться дома. Он напомнил о центре психологической помощи в Бангкоке, работающем для граждан, которые находятся на карантине или самоизоляции.

В Бангкоке с воскресенья закрыты все торговые центры. Работают лишь аптеки и супермаркеты, где можно приобрести продукты и предметы первой необходимости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемию коронавируса в мире, пишет «Газета.ru». По последним данным, заражены более 311 тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Италии, Испании и Германии.

Как объяснили врачи, наибольшую опасность коронавирусная инфекция представляет для пожилых людей, а также для лиц с ослабленным иммунитетом и тех, кто имеет хронические заболевания. ВОЗ ранее не подтвердила, что прививка от сезонного гриппа помогает лучше перенести заражение коронавирусом.