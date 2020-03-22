МВД назвало предварительную причину ДТП с двумя автобусами под Тамбовом

Тамбов, 22 марта. Предварительной причиной ДТП в двумя автобусами в Тамбовской области стали плохие погодные условия, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по области.

ДТП произошло в воскресенье в 6.59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в районе населенного пункта Чикаревка. В результате столкновения погибли три человека. Травмы получили 15 человек.

«Предварительно, из-за плохих погодных условий. У нас сегодня очень сильный ветер, мокрый снег, похолодание», — отметили в МВД.

По данным МЧС, при попутном движении два пассажирских автобуса пытались разъехаться по обочинам во избежание столкновения. Однако один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет обочины.

Пострадавшие были доставлены в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ. На месте ДТП работают спасатели.