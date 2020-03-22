Назван способ упростить поставки продуктов в российские магазины

Москва, 22 марта. Проблемы логистики и доставки продуктов в российские магазины может решить развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ), считает гендиректор холдинга «Росагромаркет» Богдан Григорьев.

Актуальность вопроса улучшения организации поставок продукции в торговые сети возросла вместе с увеличенным спросом на некоторые категории товаров на фоне новостей о коронавирусе, необходимости самоизоляции, а также страха роста цен из-за курса доллара и евро.

По словам Григорьева, один оптово-распределительный центр может вмещать до 200 поставщиков разных категорий продуктов: это овощи и фрукты, молочная продукция, рыба, мясо и так далее. Сейчас магазины наращивают объемы закупок товаров первой необходимости, но проблему создает отсутствие специальных мест для хранения продукции, и это ограничивает ритейлеров.

«Если с хранением бакалеи никаких сложностей нет, то овощи и фрукты, мясо и рыбу сетям хранить негде», — пояснил Григорьев в комментарии РИА Новости.

Еще один плюс создания ОРЦ — возможность его коллективного использования поставщиками. Это, как подчеркнул эксперт, гораздо выгоднее, чем строить, содержать и использовать свой отдельный распределительный центр. Кроме того, ОРЦ может организовывать единые маршруты, формировать сборные грузов от нескольких поставщиков.

«Ну и конечно же, с точки зрения онлайн-торговли гораздо выгоднее продвигать платформу, объединяющую сотни поставщиков, нежели индивидуальный онлайн-магазин каждого отдельного поставщика», — резюмировал он.

Отметим, что правительство РФ неоднократно указывало, что в регионах нет дефицита продуктов, несмотря на большой покупательский ажиотаж.