Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Хорватии

Загреб, 22 марта. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, которое произошло в Хорватии. О случившемся сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно информации на официальном сайте центра, эпицентр находился в семи километрах к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Пока никаких данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи рассказали о землетрясении магнитудой 5,6, которое произошло в минувшую субботу на территории Греции. Очаг находился на глубине двух километров в 47 километрах к юго-западу от города Янина с населением порядка 64 тысячи человек.