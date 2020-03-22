Мать обгоревшей в московском солярии девушки рассказала о состоянии дочери

Москва, 22 марта. Столичный салон красоты оказался в центре скандала из-за 19-летней девушки, получившей ожоги 80% тела во время использования солярия. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщила ее мать.

По словам родственницы девушки, семья собиралась ехать на отдых в Сочи. Для этого была оплачена гостиница и куплены невозвратные билеты. Перед поездкой девушка решила посетить солярий, чтобы после фотографироваться на фоне моря.

По словам Инны, матери пострадавшей, она пыталась отговорить дочь от процедур, однако та не послушалась совета. 20 марта девушка отправилась в салон красоты, а на следующий день мама заметила, что с дочерью что-то не так.

«Вчера мы пошли вместе в магазин, я ее встречаю на улице, она как-то абсолютно неправильно двигается. Я говорю: «Что у тебя желтое, ты лицо чем-то намазала?». Присматриваюсь, это волдыри на лице, ушах, шее», – рассказала женщина.

Мама и дочь немедленно отправились на прием ко врачу. Вскоре девушка была госпитализирована. Родители обратились в полицию и потребовали записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне красоты. Однако, как пояснила пострадавшая, в произошедшем она виновата сама. Девушка попросила сотрудников поместить ее в солярий на 15 минут.

Сотрудники салоне красоты подтвердили ее слова. Они также отметили тот факт, что это был первый поход клиентки на подобные процедуры. Несмотря на это, она отказалась от специальных кремов и после посещения солярия была довольна услугами.

«Все женщины знают, что, если в первый раз, солярий нужно начинать с пяти минут. Если бы она мне сказала, что она в первый раз в солярии, я бы ни за что ей такое время не позволила взять», – цитирует работников салона красоты «Пятый канал».

При этом в заведении уверены, что выбор времени загара является ответственностью клиента.