Собянин опроверг информацию о закрытии метро в Москве из-за коронавируса

Москва, 22 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют закрывать метрополитен из-за коронавируса.

Градоначальник опроверг слухи о подготовке властей к закрытию метро. Мэр подчеркнул, что метро невозможно закрыть ― поезда должны постоянно курсировать, прокачивая воздух. В противном случае сети придут в негодность, объяснил Собянин.

«Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

По данным на 21 марта, в России выявлено 306 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 53. Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Московской области ― 17 случаев, число заболевших в Подмосковье достигло 35. В столице за сутки коронавирус подтвердился у шести человек, всего в Москве COVID-19 диагностирован у 137 пациентов.

Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал транспорт, который считается самым безопасным во время эпидемии коронавируса. По его словам, это такси. Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно, если прикоснуться к поверхности, которую ранее трогал инфицированный человек. Именно поэтому нужно сократить число поездок в метро и в автобусах. Сейчас общественный транспорт представляет опасность из-за большого числа пассажиров.