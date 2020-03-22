Бузова попала в австрийскую клинику из-за проблем со здоровьем

Москва, 22 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова решила всерьез заняться своим здоровьем. Звезда прошла полное обследование в одной из австрийских клиник, об этом Бузова рассказала в Instagram.

Певица призналась, что плотный концертный график, постоянные съемки и тяжелая работа подорвали ее здоровье. Из-за нагрузок у певицы возникли проблемы со спиной. Певица решила обратиться к врачам, для этого Бузова отправилась в Австрию.

Звезда призвала своих фанатов не заниматься самолечением, а всегда обращаться за помощью к специалистам. Бузова рассказала, что в клинике она проходит обследование, ее главная цель ― «Check up организма».

«Что я уже сделала – я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все – и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг», — поделилась певица.

Кроме того, звезда сделала УЗИ всех органов, включая молочные железы и щитовидную железу, а также МРТ. При этом певица отметила, что прекрасно проводит время в клинике и отдыхает.

«Я еле встала. Тут еще такой воздух потрясающий. Этот воздух вокруг усыпляет. Очень бы хотелось загородом жить, дышать свежестью. В общем тут кайфово», — добавила она.

Ранее Бузова встревожила своих поклонников новым постом в Instagram, рассказав о проблемах со здоровьем. Певица признала, сто получила результаты МРТ и они не очень хорошие. По словам певицы, врачи прописали ей физический покой, в связи с чем она извинилась перед поклонниками «за малую физическую активность на ближайших концертах».