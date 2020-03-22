Четвертого пациента с коронавирусом госпитализировали в Хабаровске

Хабаровск, 22 марта. Четвертый случай заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 зарегистрирован в Хабаровском крае, заболевание протекает в легкой форме. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Пациента с коронавирусом доставили в городскую больницу Хабаровска №10. Заболевший вернулся из-за границы. В крайздраве отметили, что тест на коронавирус проходил в два этапа: сначала пробу отправили в лаборатории Хабаровска, а после положительного результата направили в Новосибирск.

Кроме того, в правительстве отметили, что установлены маршруты и круг лиц, с которыми контактировал больной. Все, кто контактировал с зараженным, получили предписание пройти карантин. Соблюдение карантина проверяют участковые и санитарные врачи, в случае нарушения режима изоляции выписывается административный штраф.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

В России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели. За последние сутки в России было подтвердились 53 случая инфицирования. О новых пациентах заявили сразу 18 регионов России.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. По его словам, эпидемия коронавируса не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира.