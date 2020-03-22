Три человека погибли при столкновении двух автобусов в Тамбовской области

Тамбов, 22 марта. В Жердевском районе Тамбовской области три человека погибли при столкновении двух рейсовых автобусов.

На данный момент известно, что авария произошла на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в районе населенного пункта Чикаревка.

«По предварительным данным, при встречном разъезде опрокинулись два автобуса, три человека погибли», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

При этом уточняется, что оба автобуса двигались по маршруту Москва - Волгоград. В аварии пострадали около 15 человек. В настоящее время подробности произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы.