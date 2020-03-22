Премьер Испании заявил, что страна ввела самые строгие правила карантина в Европе

Мадрид, 22 марта. Испания предприняла самые жесткие и строгие меры в Европе и одни из самых жестких в мире для того, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса. Данное заявление сделал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Кроме того, глава правительства отметил, что страна в настоящее время находится в списке государств, которые сильнее других пострадали от коронавируса. При этом он заявил, что количество диагнозов и погибших будет увеличиваться в ближайшие дни.

«Наступают очень тяжелые дни, мы должны подготовиться с психологической и эмоциональной точки зрения. Мы должны к концу следующей недели быть очень сильными», – сказал Санчес.

Испанские медики в настоящее время пытаются выявить подавляющее количество зараженных. Согласно прогнозу, через неделю заболеваемость достигнет своего пика, после стабилизируется и начнет сокращаться, сообщает РИА Новости.

«Лидеры соседних стран говорят, что это самая тяжелая ситуация со времен Второй мировой войны. Возможно, они правы. В нашей стране только очень пожилые люди, которые пережили Гражданскую войну и послевоенные годы, помнят что-то настолько же тяжелое, как нынешняя ситуация», – заявил Санчес при этом отметив, что остальным поколениям не приходилось коллективно противостоять подобному.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Испании достигло почти 25 тысяч. Кроме того, в данном государстве от коронавируса умерли уже 1 326 человек, 2 125 — выздоровели, сообщает пишет «Газета.ru».