Подозрение на коронавирус выявлено у двух жителей Сахалина

Южно-Сахалинск, 22 марта. Правительство Сахалинской области заявило, что у двух местных жителей выявлено подозрение на инфицирование коронавирусом. В обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования.

В настоящий момент в регионе организованы дополнительные меры по обнаружению заболевания. Местное правительство предпринимает все меры для выявления и нераспространения вируса.

«Результаты исследования двух сахалинцев станут известны после лабораторной диагностики. Не дожидаясь этого, профильное министерство организовало действия по определению контактных лиц в соответствии с инструкцией по проведению противоэпидемических мероприятий», – сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Кроме того, руководство региона организовало мобильные пункты приема анализов на выявление коронавирусной инфекции в населенных пунктах Хомутово, Корсакове, Аниве, Холмске и Углегорске. В области действует режим повышенной готовности.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 53 случая инфицирования. О новых пациентах заявили сразу 18 регионов России. Общее количество больных в РФ с коронавирусом достигло уже 306. Из них вылечиться смогли 16 человек.