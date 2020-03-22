Легенда «Милана» Мальдини заразился коронавирусом

Рим, 22 марта. Коронавирус выявлен у бывшего защитника сборной Италии по футболу и игрока «Милана» Паоло Мальдини, а также у его сына Даниэля.

Как сообщает пресс-служба «Милана», Мальдини, а также его сын — действующий игрок клуба — сдали анализ на коронавирус, который показал положительный результат. В сообщении подчеркивается, что оба футболиста чувствуют себя хорошо и уже две недели находятся дома на карантине.

51-летний Паоло Мальдини выступал за «Милан» на протяжении всей своей карьеры с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Италии в возрасте 16 лет и 208 дней, этот рекорд остается непревзойденным по сей день.

В составе клуба Мальдини стал семикратным чемпионом страны и завоевал кубок Италии. Также на сего счету пять побед в Лиге чемпионов. Играя за итальянскую сборную, легендарный защитник становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, завоевал такие же награды на чемпионатах Европы.

Когда футболист завершил карьеру, его номер «3» был выведен из обращения «Милана». Сегодня Мальдини занимает должность технического директора клуба.

Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. Ученые выяснили, что заболевшие заражены новым типом коронавируса. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением коронавирусной инфекции статус пандемии.

По последним данным Университета Джона Копкинса, в мире зафиксировано более 307 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 13 048 заболевших, более 92,3 тысячи пациентов выздоровели.

По мнению многих экспертов, коронавирус может иметь искусственное происхождение. Специалисты не исключают, что он мог быть разработан в одной из военных бактериологических лабораторий на территории США.