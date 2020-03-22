Минобороны Украины назвало новые катера «достойным ответом» кораблям ЧФ России

Киев, 22 марта. Новые военные катера военно-морских сил Украины проекта «Кентавр» назвали «достойным ответом» большим десантным кораблям Черноморского флота России. Об этом говорится в сюжете украинской телерадиостудии МО «Бриз».

Видео посвящено ходовым испытаниям двух десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр». Сообщается, что на этой неделе военные провели стрельбы авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8.

Из телесюжета следует, что катера способны разгоняться до 30 узлов, проводить дальние и ближние залпы и высаживать на берег штурмовую группу численностью до 36 человек.

«Такие характеристики вполне устраивают командование ВМС, а главное — является достойным ответом для устаревших больших десантных кораблей ЧФ РФ, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», – говорится в сюжете телерадиостудии украинского министерства обороны.

Уточняется, что два катера проекта «Кентавр» поступят на вооружение в ближайшее время, в то время как третий находится на стадии строительства.

При этом стоит отметить, что в настоящее время в составе Черноморского флота РФ находятся семь больших десантных кораблей. В зависимости от проекта, БДК имеют водоизмещение до 3 450 тонн, способны перевозить до 45 единиц бронетехники и до 400 десантников.

Ранее главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.

Он отметил, что на сегодняшний день суммарный залп ракетами «Калибр» с учетом Каспийской флотилии и берегового компонента, составляет около 120 ракет. При этом Россия разместила в регионе семь подлодок, шесть из которых особенно эффективны.