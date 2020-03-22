National Interest назвал основной недостаток бомбардировщика Ту-160

Москва, 22 марта. Американский журнал The National Interest пришел к выводу, что российский бомбардировщик не имеет существенных недостатков за исключением отказа от использования стелс-технологий.

«Самый быстрый бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый большой бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных», — констатировало издание.

Авторы статьи напоминают, что сегодня Россия работает над модернизацией Ту-160, устанавливая на него улучшенные двигатели и авионику.

The National Interest отмечает, что российский бомбардировщик имеет колоссальную грузоподъемность и способен нести «ошеломляющее» количество ядерного или обычного вооружения.

Среди преимуществ Ту-160 издание выделяет крылья переменной стреловидности. Прямое крыло обеспечивает большую подъемную силу на малых скоростях, а стреловидное улучшает аэродинамику в полете на высокой скорости.

Напомним, стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» предназначен для поражения важнейших целей в удаленных районах и глубоком тылу противника. Самолет, установивший 46 мировых рекордов, был введен в эксплуатацию в 1987 году.

В результате модернизации эффективность бомбардировщика значительно увеличилась, а дальность полета выросла на тысячу километров. Передача в войска улучшенных Ту-160М запланирована на 2021 год.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ приступило к заключению контрактов на производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Как отметили в ведомстве, в России планируется построить 50 новых самолетов этого типа.