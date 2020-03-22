Сексолог рассказал, как карантин может укрепить семейную жизнь

Москва, 22 марта. Психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что карантин способен помочь парам укрепить отношения и помочь влюбленным оживить сексуальную жизнь. Специалист считает, что несмотря на всемирную пандемию, интимная близость может сделать людей счастливее.

«Выделяя друг другу больше времени, чем ранее, некоторые пары смогут обратить текущий момент себе на пользу», – предположил Кульгавчук.

Однако он также отметил, что интимные контакты противопоказаны тем, кто изолирован от общества по решению медиков. Например, с подозрением на коронавирус. По словам сексолога, в данном случае на помощь могут прийти новые технологии.

«Некоторые наиболее креативные пары используют время карантина для виртуального секса по видеосвязи. И, возможно, этот опыт может стать волнующим и даже по-своему разнообразить предыдущую сексуальную жизнь», – сказал он в интервью радио Sputnik.

Кульгавчук также напомнил, что регулярная половая жизнь снижает уровень стресса, тревоги и улучшает состояние иммунной системы. Однако, по словам специалиста, половые контакты должны базироваться на положительных эмоциях.

Напомним, ранее эксперт определил идеальное для здоровья количество секса. По словам специалиста, в соответствии с физиологией, человеку необходимо сексуальная активность 2-3 раза в неделю, пишет «Газета.ru».