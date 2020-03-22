В США число зараженных коронавирусом превысило 26 тысяч человек

Вашингтон, 22 марта. Университет Джона Хопкинса сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 26,5 тысячи человек, не менее 336 заболевших умерли.

Минувшей ночью Соединенные Штаты вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса, обогнав по этому показателю Германию, Иран и Испанию.

Лидирует в списке по-прежнему Китай, где число заболевших составляет 81,3 тысячи человек, но в КНР рост заболеваемости в связи с принятыми Пекином жесткими ограничениями в последние дни резко пошел на спад.

На втором месте — Италия, где коронавирусная инфекция диагностирована у 53,5 тысячи человек. По числу смертельных случаев Италия уже обогнала Китай — здесь от осложнений скончались 4825 человек, более шести тысяч выздоровели.

По состоянию на шесть утра по московскому времени на территории США выявлено 26 574 случая коронавируса, умерли 336 заболевших, 176 человек выздоровели.

Американские власти предупредили, что число подтвержденных случаев заражения продолжит расти в ближайшее время по мере увеличения доступности анализов на коронавирус.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной стал коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемию.

На сегодняшний день во всем мире выявлено более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом, 13 048 человек умерли, более 92 тысяч выздоровели.

Все большее распространение получает версия об искусственном происхождении коронавируса. Ряд экспертов высказывают мнение, что он мог быть создан в одной из военных бактериологических лабораторий на территории США.