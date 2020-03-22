Эксперт ВОЗ оценил шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

Москва, 22 марта. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич прокомментировал, возможно ли заразиться новым типом коронавируса, употребляя воду из-под крана.

По словам эксперта, на данный момент научных доказательств этому нет, сообщает РИА Новости.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об одном из самых эффективных и доступных способов защиты от заражения коронавирусом и другими заболеваниями. Она посоветовала промывать слизистую носу мыльным растровом. Как объяснила специалист, в мыле содержится щелочь, которая защищает организм от попадания в него вирусов. При этом наиболее эффективно обычное хозяйственное мыло, считает медик.

В свою врач другой знаменитый врач Геннадий Малахов советует пить травяной чай, употреблять салат чуку и имбирь, чтобы помочь иммунитету противостоять коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 11 тысяч человек.