В Saxo Bank советуют не скупать валюту и не хранить наличные

Брюссель, 22 марта. Менеджер по работе с клиентами отдела глобальных продаж финпродуктов датского банка Saxo Bank Эдгар Куплаис посоветовал не скупать валюту и не копить наличность на фоне колебаний курсов на мировых биржах.

Как пишет РИА Новости, Куплаис напомнил о ситуации 2014 года, когда рубль за короткий отрезок времени снизился в цене, а российские фондовые индексы резко упали. Он отметил, что отличие сегодняшнего кризиса в том, что он не является внутрироссийским и затронет все экономики мира.

«Опыт предыдущих кризисов показывает, что единственным разумным поведением среди инвесторов будет сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. Паника в этом случае включает эмоциональные, нерациональные продажи ценных бумаг и приобретение валюты в тот момент, когда в обменниках выстраиваются очереди», — сказал эксперт.

Куплаис отметил, что в ближайшее время не будет особой необходимости в долларах или другой валюте, поскольку границы государств остаются закрытыми. После снятия ограничений на международные поездки, добавил он, мало кто сразу же решится на отдых за рубежом или приобретение предметов роскоши.

«Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, затем продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем», — подчеркнул специалист.

Он указал на опыт европейских стран, где из-за введения строгих ограничений на фоне распространения коронавируса фактически прекратилось хождение наличности, поскольку магазины отказываются принимать «бумажные» деньги из-за эпидемиологических требований. То же самое, добавил эксперт, касается служб доставки готовой еды и продуктов.

По его мнению, серьезные колебания на валютном рынке и рынках ценных бумаг, а также сырья продолжатся в ближайшее время. Куплаис предупредил, что в среднесрочной перспективе предпринимаемые центробанками меры должны стабилизировать ситуацию, но сохранится риск резкого роста инфляции.

Ранее «Известия» сообщили, что из-за распространения коронавируса Италия остановила работу большинства предприятий.