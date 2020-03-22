Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса

Москва, 22 марта. Специалисты Роспотребнадзора сообщили о новом инкубационном периоде коронавируса SARS-CoV-2. Согласно выводам экспертов, время с момента заражения и до появления симптомов инфекции оправдывает необходимость 14-дневного карантина.

«Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня. Данный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период <…> является разумной мерой предосторожности», – считают специалисты Роспотребнадзора.

Согласно проведенному анализу, у 97,5% людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после заражения. При этом, на каждые 10 000 приходится всего лишь 101, кто после выхода из карантина обнаружил симптомы коронавируса.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.

Ранее Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против нового коронавируса. Они разрабатываются в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и основаны на шести различных технологических платформах.

В сообщении ведомства говорится, что ученые приступили к исследованию иммуногенности на чувствительных лабораторных животных.