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ВОЗ оценила эффективность прививки от гриппа при коронавирусе

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ВОЗ оценила эффективность прививки от гриппа при коронавирусе

Женева, 22 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила, что прививка от сезонного гриппа помогает лучше перенести заражение коронавирусом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, информация о том, что получившие прививку от гриппа люди болеют коронавирусом в более легкой форме, не является достоверной.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — сказал Язаревич.

Напомним, по данным ВОЗ оптимальными мерами профилактики заражения коронавирусной инфекцией остаются регулярное мытье рук и лица теплой водой с мылом, соблюдение санитарно-гигиенических норм на работе и в быту, самоизоляция и немедленное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ или других признаков респираторных заболеваний.

ВОЗ оценила эффективность прививки от гриппа при коронавирусе

Врачи отмечают, что наибольшую опасность коронавирусная инфекция представляет для пожилых людей, а также страдающих ослабляющими иммунитет хроническими болезнями.

Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. Ученые выяснили, что заболевшие заражены новым типом коронавируса. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением коронавирусной инфекции статус пандемии.

По последним данным, в мире зафиксировано более 309 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 13 145 заболевших, более 93,7 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что средний инкубационный период коронавируса длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11 дней.

ВОЗ оценила эффективность прививки от гриппа при коронавирусе

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Источник: РИА Новости
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