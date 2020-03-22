Америка стала третьей страной в мире по количеству зараженных коронавирусом

Вашингтон, 22 марта. США оказались третьей страной в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи из университета Джона Хопкинса.

По данным специалистов, которые ведут статистику случаев заражения коронавирусом в стране, на сегодняшний день в Штатах инфицировано 25 493 человека. От заболевания скончались 307 человек, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем в Китае, откуда началась пандемия, зарегистрировано более 81 тысячи зараженных. Однако, местные ученые уже приступили к клиническим испытаниям вакцины. По данным китайских СМИ, в настоящее время лекарство испытывается на 108 добровольцах. Подопытных поместят под постоянное медицинское наблюдение в карантине на 14 дней.

Когда срок изоляции истечет, их выпустят и будут регулярно обследовать в течение полугода, для того, чтобы зафиксировать возможные побочные эффекты. Проведение испытаний запланировано на период с 16 марта по 31 декабря 2020 года.

По последним данным, 35 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы среди военнослужащих США в Европе. Об этом заявил командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс. Однако он не уточнил, в какой именно стране зафиксированы данные случаи заболевания, пишет «Газета.ru».