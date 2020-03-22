В Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Берлин, 22 марта. Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.

Баллин отметил, что здесь не обошлось без везения, но преимущественно это заслуга российских служб безопасности и контроля, которые действовали более решительно, чем власти европейских стран.

Журналист напомнил, что уже в конце января Россия закрыла сухопутную границу с Китаем и остановила железнодорожное сообщение. С февраля было приостановлено воздушное сообщение, немногим позже китайским гражданам запретили въезд на территорию РФ. Такие же ограничения были введены и в отношении граждан других государств, где ранее фиксировались случаи заражения коронавирусом.

Автор статьи указал, что на первоначальном этапе удача России состояла в том, что на ее территории находились лишь двое выходцев из Китая, зараженных коронавирусом. Таким образом, подчеркнул он, российские власти получили запас времени, который используется сейчас, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, за несколько месяцев вирус распространился на большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

По последним данным, в мире зафиксировано более 309 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли 13 134 человека, более 93,7 тысячи заболевших выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что США вышли на третье место по числу инфицированных коронавирусом среди всех стран мира.