Cepheid получила лицензию на использование быстрого теста на коронавирус

Вашингтон, 22 марта. Американская компания Cepheid заявила, что получила от медицинского регулятора FDA экстренную лицензию на использование быстрого анализа на коронавирус SARS-CoV-2. Данный тест производится самой компанией и работает на 23 автоматизированных станциях, которые используются в других странах мира.

По словам представителей компании, анализ способен дать ответ в течение 45 минут. В настоящее время для того, чтобы лабораторно выяснить, инфицирован ли человек, необходимо ждать нескольких дней.

Как сообщает РИА Новости, в последнее время проблема диагностики SARS-CoV-2 особо остро стоит в США из-за массовой нехватки тестов на коронавирус. Поэтому исследования проводились лишь ограниченному кругу больных.

По словам главного медицинского и технологического научного сотрудника Cepheid Дэвида Персинга, для анализа будет использоваться система специальных катриджей для установок, которые также производит компания. Полученные результаты будут отвечать стандартам медицинских лабораторий. Предполагается, что поставки тестов начнутся на следующей неделе.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вирус SARS-CoV-2 в китайский Ухань могли завезти американские военные. Дипломат пришел к такому выводу, проанализировав публикации о создании подобного вируса в американском научном журнале Nature Medicine за 2015 год. В нем нашлась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.