Политической карьере Шнурова предрекли конец из-за слов о Крыме

Москва, 22 марта. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что на политической карьере музыканта Сергея Шнурова можно поставить крест после его слов о Крыме.

В конце февраля Шнуров ошарашил поклонников неожиданным «уходом» из шоу-бизнеса в политику. Как пишут «Дни.ру», музыкант вступил в Партию Роста и подал документы на дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга.

В середине марта экс-вокалист группы «Ленинград» дал большое интервью Тине Канделаки, в ходе которого ведущая задала ему вопрос о принадлежности Крыма.

«Крым наш?» — спросила она Шнурова.

«Поживем — увидим», — после небольшой паузы ответил музыкант.

Ответ новоявленного политика вызвал бурное негодование со стороны лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

«Он уже себя закопал. Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении?» — возмутился Жириновский с трибуны Государственной думы.

Шнуров не оставил без внимания выпад политика в свою сторону и опубликовал в своем Instagram сатирическое стихотворение, в котором назвал Жириновского «тенью из прошлого века», напоминающей о себе с трибуны, «чтоб не забывали старика».

По словам Манукяна, попытка музыканта высмеять оппонента провалилась, и избиратели не забудут его слов о Крыме.

«В свое время Пугачева [Алла Пугачева. — Прим. ФАН] шла в политику, да и Собчак [Ксения Собчак. — Прим. ФАН] тоже пыталась. Кто их на этом политическом пути обнулил? Конечно же, Жириновский! Так что теперь Владимир Вольфович обнулил и Шнурова. Зря Сергей смеется. Думаю, на этом его политическая карьера завершена», — высказал мнение член Общественной палаты.

Ранее «Известия» сообщили, что Шнуров пообещал продолжить концертную деятельность, несмотря на «уход» в политику.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему предпочитает считать Крым собственной «временно оккупированной» территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крымского полуострова «закрыт окончательно».