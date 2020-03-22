Экс-губернатор Псковской области Кузнецов заразился коронавирусом

Псков, 22 марта. Михаил Кузнецов, возглавлявший Псковскую область в 2005–2009 годах, заразился коронавирусом. Ранее политик побывал в Швейцарии.

На данный момент чиновник находится в изоляции с повышенной температурой.

«Есть такое. Самочувствие так себе. Надеюсь, врачи вылечат», — цитирует Михаила Кузнецова РБК.

Напомним, ранее британский врач Клэра Герада, заразившаяся коронавирусом, описала симптомы болезни. По ее словам, все началось с сухого кашля, который перерос в сухость в горле, боль, повышенную температуру дрожь и лихорадку.

19 марта коронавирус нового типа был выявлен у члена американского Конгресса. Заболевшим оказался республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт. Сам конгрессмен позже сообщил, что «чувствует себя намного лучше» и призвал всех соблюдать меры профилактики.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 21 марта, сообщил, что российская экономика испытывает влияние пандемии коронавируса в мире и волатильности на фондовом и энергетическом рынке. По его словам, заболевание стало основным триггером волатильности на рынке нефти. Однако нефтяная отрасль РФ остается устойчивой.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал сроки завершения пандемии. Она не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира, заявил специалист.