Новый глава Минобороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с РФ

Братислава, 22 марта. Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и любым другим государством.

Накануне президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый состав правительства. В интервью газете Pravda Надь заявил, что возглавляемое им ведомство намерено сохранять взвешенные отношения с каждой страной, включая Россию.

«Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, он очень ошибается», — сказал министр.

Надь добавил, что в Братиславе «не делают вид», что Россия по отношению к Словакии «не предпринимает шагов, выходящих за границы дружественных отношений». Он подчеркнул, что власти страны «предпримут адекватные меры», если почувствуют, что Москва «перегибает палку».

«Но если к нам будут относиться дружественно и ответственно, мы будем относиться к партнерам таким же образом», — заявил глава оборонного ведомства.

Министр сообщил, что намерен опровергнуть представления о себе как о «проамериканском» чиновнике. Он указал, что в работе собирается придерживаться исключительно интересов Словакии, но не ставя под сомнение приверженность нового правительства союзническим обязательствам в рамках НАТО.

«Некоторая неопределенность, которую мы могли наблюдать в этом в последние четыре года, несомненно, завершится», — сказал Надь.

Новый глава Минобороны Словакии входит в состав руководства партии «Обычные люди и независимые личности», которая выиграла парламентские выборы. Он проработал в министерстве обороны девять лет и был членом словацкого представительства при НАТО и ЕС.

Ранее «Известия» сообщили, что новое правительство Словакии принесло присягу в медицинских масках и перчатках.