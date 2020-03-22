Нефтяной маневр России поставил под угрозу сланцевую отрасль США

Вашингтон, 22 марта. Обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон считает, что США могут проиграть в результате нефтяного кризиса, способного разрушить сланцевую добычу.

С момента срыва переговоров ОПЕК+ прошло более двух недель, но участники соглашения так и не смогли договориться о дальнейшем сокращении объемов нефтедобычи, что могло бы поддержать падающие цены на «черное золото». Как пишет «ПолитРоссия», Объединенные Арабские Эмираты пытаются оказать давление на Россию, заполняя рынок дешевым сырьем и создавая предпосылки для последующего снижения котировок.

По мнению Хендерсона, первым проигравшим в результате сложившейся кризисной ситуации могут стать Соединенные Штаты, чья сланцевая добыча на фоне низких мировых цен на нефть теряет свою рентабельность. Автор указывает, что нужно обращать внимание на стоимость нефти сорта WTI, поскольку он является ключевым показателем американской сланцевой нефтяной промышленности. Эксперт отмечает, что США вновь стали «энергозависимыми» и имеют сегодня избыток для экспорта.

Хендерсон пишет, что Москва считает виновником слабой цены на нефть американский сланец, поэтому нефтяной маневр России по соглашению ОПЕК+ может нанести Соединенным Штатам серьезный экономический ущерб или даже разрушить американскую сланцевую отрасль.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что не будет вмешиваться в ситуацию на нефтяном рынке «определенное время». Как отмечает Хендерсон, это вынужденная позиция, отражающая неспособность Вашингтона повлиять на происходящее.

Накануне «Газета.ру» сообщила, что США назвали враждебными действия России в сфере энергетики.