В Италии число смертей от коронавируса в сутки побило новый рекорд

Рим, 22 марта. Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в стране за минувшие сутки зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса, а также выявленных случаев заражения и выздоровлений.

По словам Боррелли, число жертв коронавирусной инфекции на территории Италии в субботу выросло на 793 и достигло 4825 человек. Общее число заражений превысило 53,5 тысячи. Около семи процентов заболевших (2,8 тысячи человек) находятся в палатах интенсивной терапии.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 4,8 тысячи итальянцев. Днем ранее количество новых случаев заражения возросло на 4,6 тысячи человек, в четверг — на 4,5 тысячи.

«К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793. Число выздоровевших возросло на 943 человека, их стало 6062», — добавил чиновник.

Накануне в Италии было зафиксировано 627 летальных исходов, вызванных осложнениями в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Боррелли предположил, что пик эпидемии коронавируса в Италии наступит примерно через две недели. Ранее Высший институт здравоохранения страны сообщил, что из 355 изученных смертельных исходов только в трех случаях у умерших не было обнаружено никаких патологий, лишь каждый десятый находился в возрасте до 60 лет.

Как пишет «Газета.ру», накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте выразил слова поддержки народу Италии и предложил оказать помощь.

Первые случаи пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, были зафиксированы в КНР в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день случаи коронавируса зафиксированы практически во всех странах мира, число зараженных превысило 307,5 тысячи человек. 13 102 заболевших умерли от осложнений, более 93,6 тысячи выздоровели.

Ранее стало известно, что новый коронавирус может иметь искусственное происхождение, а к его созданию могут быть причастны США.