В Италии из-за коронавируса остановят работу большинства предприятий

Рим, 22 марта. Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех предприятий, кроме тех, что производят продукцию первой необходимости.

Об этом Конте сообщил в субботу в ходе обращения к нации, транслировавшемся в прямом эфире в Facebook.

«Мы решили закрыть в Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости», — сказал премьер.

Он отметил, что введенное в стране чрезвычайное положение «перерастает в чрезвычайное экономическое положение». Конте подчеркнул, что ограничения не коснутся работы продуктовых магазинов и аптек, назвав эпидемию коронавируса «худшим кризисом после Второй мировой войны».

Строгий карантин с запретом на передвижение населения без уважительной причины действует на территории Италии с 10 марта. Закрыты учебные организации, большинство магазинов, а также рестораны и бары, спортклубы и развлекательные заведения. Муниципальные власти страны также вводят ограничительные меры в итальянских регионах. Производственные предприятия, а также стройки и офисы ранее перестали работать в Ломбардии и Пьемонте. Работу общественного транспорта и железнодорожного сообщения сократили на 75%. По всей Италии запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

По последним данным, в Италии зафиксировано более 53,5 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Скончались 4825 человек, более шести тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия направит в Италию военных вирусологов, которые окажут помощь в борьбе с коронавирусом.

Тем временем, все большее распространение получает версия об искусственном происхождении коронавируса. По мнению ряда экспертов, он мог быть создан в одной из военных бактериологических лабораторий в США.