Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Москва, 22 марта. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».

Об успешном завершении миссии Рогозин написал в своем блоге в Twitter.

Штатный запуск «Союз-2.1б» состоялся в субботу в 20.06 с площадки космодрома «Байкронур». Через 562 секунды после старта произошло штатное разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты. В 21.40 ракета вошла в зону российских средств наблюдений. Работа разгонного блока «Фрегат» для вывода спутников на орбиты заняла 3,5 часа.

Напомним, «Фрегат» начал выведение спутников OneWeb на орбиту в конце февраля. Они должны обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру. Первоначально запуск «Союза» был назначен на 19 февраля. Однако его пришлось отложить из-за обнаруженного во «Фрегате» микроотверстия. Позднее пуск еще раз перенесли с 26 на 28 февраля.

Проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которые, по планам, к 2027 году обеспечат всех жителей планеты высокоскоростным интернетом.

Кроме того, на 9 декабря запланирован запуск первого спутника для мониторинга климата «Арктика-М». По информации СМИ, он будет выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», пишет «Газета.ru».