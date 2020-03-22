Вице-премьер Белоусов заявил, что падение цен на нефть инициировано арабскими партнерами

Москва, 22 марта. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия не хотела падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, по его словам, соглашение в рамках ОПЕК+ было разорвано по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов.

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер Михаил Мишустин. Я могу это подтвердить, поскольку участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы», — рассказал Белоусов в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер добавил, что даже у нефтяных компаний, «заинтересованных в рынках», не было установки на разрыв соглашения в рамках ОПЕК+ и выхода из него. Базовой идеей, подчеркнул Белоусов, было продление договоренностей еще на год.

«По крайней мере, на квартал, с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — отметил он.

Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая объемы нефтедобычи наравне с другими странами альянса. В марте участники соглашения не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти, что привело к обрушению мировых цен на ресурс, которые сразу же снизились на треть и продолжили свое падение в дальнейшем, создав прямую угрозу для американских компаний по добыче сланцевой нефти, работа которых становится нерентабельной.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Белоусов спрогнозировал цену на нефть в пределах 35-40 долларов.