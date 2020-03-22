В Госдуме назвали адекватной мерой закрытие бассейнов и фитнес-клубов Москвы

Москва, 22 марта. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал адекватной мерой распоряжение Роспотребнадзора о временной приостановке работы всех фитнес-центров, бассейнов и аквапарков Москвы.

Депутат подчеркнул, что ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции любые меры профилактики играют важную роль. Говорин напомнил, «кто предупрежден, тот вооружен».

«Роспотребнадзор, анализируя, где больше риска, на самом деле определяет именно эти места. Мне кажется, это совершенно правильно сделано», — приводит его слова RT.

Парламентарий считает, что заниматься физкультурой в этот сложный период можно и в домашних условиях. Сейчас многие тренеры выкладывают в Сеть инструкции, как проводить тренировки вне спортзалов.

«Можно очень многое организовать дома, продолжить те же самые упражнения, которые делают в фитнес-клубе. В интернет выкладывают разные ролики, когда люди адаптируются и продолжают физическую активность сохранять в небольших пространствах», — отметил Говорин.

Напомним, в субботу в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки Москвы закрываются до особого распоряжения с 21 марта.

Первые случаи пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом, были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 306 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, от осложнений погибли 13 089 человек, более 93,6 тысячи выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус может иметь искусственное происхождение — замглавы МИД КНР Чжао Лицзянь считает, что вирус был создан в американских военных бактериологических лабораториях.