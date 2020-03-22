«Аэрофлот» приостановит полеты в ряд европейских стран из-за коронавируса

Москва, 22 марта. Российская компания «Аэрофлот» обновила список стран, полеты в которые приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. В нем оказались такие государства, как Хорватия, Болгария, Швеция, Греция, Финляндия и Индия.

Согласно сообщению пресс-службы, временно приостанавливаются полеты авиакомпании из Москвы в Загреб, Софию, Стокгольм, Афины, Хельсинки, Дели и другие города. Ориентировочно, рейсы возобновятся в течение апреля.

Вместе с тем, авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в Брюссель, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим и другие города Европы. Однако сокращаются рейсы в Берлин, Амстердам и Брюссель.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей узнало, что министерство транспорта Российской Федерации уже подсчитывает первые потери от коронавируса. Как сообщил источник, 20 марта в Минтрансе состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о возмещении убытков различным компаниям из-за отмены рейсов, закрытия направлений, уменьшения пассажиропотока.