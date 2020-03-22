Эксперт объяснил, почему Запад не поддержит противников поправок в Конституцию РФ

Москва, 22 марта. Противники изменений в Конституцию России не смогут рассчитывать на поддержку западных политиков. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.

Эксперт отметил, что европейские страны и США сосредоточены на борьбе с коронавирусом. В этом свете поддержка российских оппозиционеров отходит на второй план.

«Европейские страны самоизолируются, закрывают границы, ограничивают передвижение. Им реально не до наших оппозиционеров. Они остались один на один с ненавистным ими российским народом», — сказал политолог.

Мартынов добавил, что создатель так называемого ФБК Алексей Навальный, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, а также украинские националисты всегда настроены против Москвы. Во всех бедах они привыкли винить российские власти.

«Сейчас в условиях мировой экономической турбулентности и паники по поводу распространения коронавируса их мир рушится на глазах», — сказал политолог.

Мартынов полагает, что в Кремле сумели вовремя предвидеть падение цен на нефть и другие потрясения мировой экономики. С этим и связаны усилия президента РФ Владимира Путина принять поправки в Конституцию, усиливающие социальные гарантии российских граждан, передает Ridus.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил суть поправок в Основной закон.