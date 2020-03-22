Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета в Ненецком АО

Архангельск, 22 марта. Архангельская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения вертолета Bell-206B-III в районе мыса Константиновский Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В субботу вечером воздушное судно вылетело из Нарьян-Мара и проследовало к метеостанции Росгидрометцентра «Северное ОГМС», чтобы доставить туда продукты питания. Однако по неустановленной причине вертолет упал.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах, в результате крушения пилот погиб, пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данному факту в настоящий момент следственным комитетом по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Пострадавшая женщина находится в больнице.