Заболевшая коронавирусом британский врач описала симптомы болезни

Лондон, 22 марта. Заболевшая коронавирусом врач из Великобритании Клэр Герада описала симптомы болезни в интервью для Daily Mail.

Медик призналась, что заразилась опасной инфекцией в Нью-Йорке, но первые признаки заболевания обнаружила после возвращения в Соединенное Королевство. В понедельник Герада пошла на работу, а уже во вторник почувствовала недомогание.

«Утро началось с сухого кашля. До этого он был довольно легким, и я подумала, что это из-за длительного перелета», — объяснила врач.

Затем британка почувствовала сухость в горле, которая вскоре перешла в боль. После поднялась температура, началась дрожь и лихорадка.

«Я поняла, что это коронавирус, потому что никогда сильно не болела, а сезон гриппа уже подошел к концу», — добавила Герада.

Анализы подтвердили подозрения врача.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. К настоящему моменту эпицентр COVID-19 переместился в Италию. 20 марта от коронавируса в стране скончались 627 человек, передает RT.

Число жертв заболевания на планете достигло почти 13 тысяч человек. В России летальных исходов не зафиксировано.

Ранее стало известно о решении властей Сирии закрыть международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. В воскресенье будет выполнен последний рейс из Москвы в Дамаск перед закрытием воздушного пространства. Дамаск принял и ряд других ограничительных мер. В Сирии закрыты кафе, бары, рестораны и другие места массового скопления людей.

Также сообщалось, что врач-инфекционист из Ставрополья скрыла болезнь.