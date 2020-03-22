Минобороны РФ отправит в Италию военных вирусологов для борьбы с COVID-19

Москва, 22 марта. Министерство обороны России с 22 марта начнет оперативно доставлять в Италию военную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующий приказ был отдан министром обороны РФ Сергеем Шойгу в связи с поручением президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Самолеты ВКС РФ в составе авиагруппировки по готовности доставят на территорию Италии 8 бригад военных вирусологов, а также необходимое медицинское оборудование, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

Напомним, в субботу президент РФ Владимир Путин уведомил итальянского премьера Джузеппе Конте о том, что Россия готова помочь стране в борьбе с распространением коронавируса. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг пандемии, а также меры борьбы против инфекции.

На сегодняшний день Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принимая данное решение правительство Росси прежде всего исходит из гуманитарных соображений.

Ранее стало известно, что количество выявленных зараженных пациентов в Италии достигло 53,5 тыс. человек. Из них умерли 4825 инфицированных, выздоровели 6072 человека, пишет «Газета.ru».