حصاد أخبار ليبيا في 21 مارس/آذار: السلطات الليبية تتفقد الوضع الصحي في البلاد ومقاتلو الوفاق يواصلون خرق الهدنة

ليبيا 21 مارس/ آذار. في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي بكافة السائل مكافحة وباء القرن الحادي والعشرين، فإن مقاتلي ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي يطلقون النار ويواصلون خرق الهدنة في البلاد.

السلطات الليبية تتفقد الوضع الصحي والوبائي في البلاد فيما يتعلق بخطر الإصابة بفيروس كورونا

أفادت وكالة بوابة افريقيا الإخبارية أن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أجرى جولة تفقدية في مدينة بنغازي للتأكد من تطبيق قرار حظر التجوال في المدينة.

وزار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الصيدليات وأطلع على أسعار الأدوية في الصيدليات وزار حواجز الشرطة والجيش في الشوارع لتفقد عملهم أثناء حظر التجول.

مرتزقة موالون لحكومة الوفاق يواصلون خرق وقف إطلاق النار

أبلغ مستخدمو الشبكات الاجتماعية عن العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وأدت انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل المرتزقة الإرهابيين خلال اليوم الماضي، إلى 7 قتلى من الجيش الوطني الليبي، وردا على استفزاز المسلحين، دمر قوات خليفة حفتر مستودع ذخيرة جنوب طرابلس بضربات دقيقة، ما أدى إلى هلاك العديد من المرتزقة السوريين والعديد من العصابات الذين أرهبوا السكان في العاصمة الليبية.

أطلق الإرهابيون الذين احتلوا طرابلس النار من مدفعيات على مواقع قوات تابعة للمشير خليفة حفتر من منتزه أبوسليم العام في العاصمة وفي منطقة الرملة وعلى محور السواني.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مرة أخرى طائرة تركية مسيرة تابعة لحكومة الوفاق في سماء بئر العالم، ويذكر أنه على الرغم من إنتهاء الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الليبية انطلقت من مطار طرابلس باتجاه تركيا بالأمس.

اعتقال سائق سيارة إسعاف يقوم بتهريب المهاجرين غير القانونيين في سرت

تمكن رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط مواطنين ليبيين يقومان بتهريب المهاجرين غير القانونيين في إحدى سيارات الإسعاف مقابل مبلغ مالي.

وكشفت إدارة المدينة أنها اتخذت الاجراءات اللازمة بحق المتهمين وأحالتهم هم والمهاجرين إلى النيابة العامة ليتلقون أقصى العقوبات بسبب استخدام سيارات الإسعاف وقت الأزمة لأغراض غير قانونية.

منع استخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة في ليبيا بسبب تهديد اتتشار فيروس كورونا

نشرت وزارة الداخلية للحكومة الليبية الموقتية على صفحتها الرسمية في فيسبوك قرارا بمنع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة في ليبيا بسبب خطر انتشار فيروس كورونا. بالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية باستثناء محال بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز ومواد التنظيف ومواد الكيميائية المنزلية.

بالإضافة إلى ذلك، وبالاستناد على قرار وزارة الداخلية الليبية رقم 334 بشأن فرض حظر التجول في البلاد، ستستمر الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل طوال اليوم. حيث يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات لحماية الليبيين من وباء عدوى فيروس «كورونا»، التي انتشرت من الصين إلى دول أخرى وأودت بحياة حوالي 10 آلاف شخص.